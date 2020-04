La Chine a bien tenté d'influencer un rapport européen sur la désinformation

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a reconnu jeudi que Pékin avait tenté d'influencer le contenu d'un rapport européen sur la désinformation menée par la Chine et la Russie dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Mais il affirme que ses services n'ont pas cédé.

Les Chinois "n'étaient pas contents, et ils ne le sont toujours pas", a-t-il martelé devant la Commission des affaires étrangères, mais "aucun changement n'a été apporté".

Le quotidien américain New York Times a révélé, la semaine dernière, les pressions exercées par la diplomatie chinoise pour édulcorer le rapport du Service européen d'action extérieure (SEAE) sur la désinformation. Il avance, pour preuve, un email des services concernés. La première version du rapport, consultée par plusieurs médias, ne correspond pas au texte final publié le 24 avril.

Pressions chinoises

Josep Borrell a dénoncé "les discours fallacieux et agressifs des acteurs internationaux, y compris la Russie et la Chine, mais aussi la Syrie et l'Iran". Mais "je peux vous assurer qu'aucun changement n'a été apporté à la première version pour satisfaire un acteur tiers, la Chine", a-t-il martelé au début de la séance.