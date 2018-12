La Commission Juncker et l'Italie enterrent la hache de guerre

L'UE et l'Italie ont conclu un accord sur le budget italien. Rome abandonne deux mesures importantes et évite les sanctions.

Rome avait mis le feu aux poudres en présentant un projet de budget à l'automne prévoyant un déficit de 2,4% du PIB, bien au-delà de l'objectif du précédent gouvernement. Il prévoyait aussi un volume de dépenses risquant d'aggraver sa dette abyssale de 130% du PIB, la deuxième la plus élevée de l'Union.

Un déficit à 2,04%

L'accord prévoit un déficit se situant autour de 2,04% du PIB au lieu de 2,4% et des économies de 10,25 milliards d'euros . La prévision de croissante du gouvernement italien de 1,5% est ramenée 1% , ce qui correspond à "plus de réalisme économique". En septembre dernier, le gouvernement italien proposait de creuser son déficit structurel de 0,8 point. Aujourd'hui, cette prévision est ramenée à 0.

Une partie de ces économies provient du report de deux décisions importantes que prévoyait le gouvernement populiste de Giuseppe Conte, la création d'un revenu citoyen et la réforme du régime des retraites.

"Les coûts de ces réformes sera supporté au cours des exercices suivants", dit Valdis Dombrovskis. L'Italie prévoit éventuellement d'augmenter le taux de la TVA pour financer ces mesures en 2020 et 2021.

Pour la Commission, cet accord "n'est pas idéal" mais "il permet d'éviter la procédure de déficit excessif" pour l'Italie, dit le vice-président,"l'Italie doit suscite à nouveau la confiance dans sa gestion budgétaire". La coalition entre le parti populiste M5S et la Ligue d'extrême droite devra continuer à faire ses preuves en matière budgétaire.

Rapprochement au G20 de Buenos Aires

"C'est une victoire du dialogue, de l'euro et de l'Europe"

Les négociations entre l'Italie et la Commission se sont débloquées après une rencontre début décembre, en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, entre le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le Premier ministre italien Giuseppe Conte. "À partir de ce moment, nous avons arrêté des chiffres et des propositions concrètes. Nous avons travaillé jusqu'à cet accord final", dit une source proche des négociateurs.