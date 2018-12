La Commission Juncker prépare l'Europe au scénario du Brexit dur

"J’ai des difficultés à comprendre ma propre psychologie et mes états d’âme. J’en ai encore plus à comprendre les états d’âme des députés britanniques" , confiait jeudi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Vu l’épais brouillard pesant sur le choix de Londres de ratifier, ou pas, l’accord du Brexit, l’exécutif européen va de l’avant.

Mesures d’équivalence unilatérales

La Commission veut préserver la continuité et la stabilité dans les domaines vitaux en cas de "no deal". Elle devrait proposer une série de décisions basées sur le plan d’action adopté le 13 novembre dernier pour parer à l’imprévu. Ces propositions devraient ensuite être validées par le Parlement européen.

"La Commission européenne va proposer de proposer des mesures d’équivalence temporaires et unilatérales dans certains domaines, comme les droits des citoyens, les services financiers et les transports" , dit une source européenne. Pour que cela fonctionne, Londres devra faire de même.

May ne veut pas d’un nouveau référendum

Entre-temps, la Première ministre Theresa May, décrédibilisée lors du sommet européen de jeudi , tente de survivre politiquement. Cette survie est liée à l’accord sur le Brexit qu’elle a négocié avec l’Union européenne. S’il est certain qu’elle passera Noël au "10 Downing Street", des embûches l’attendent après la trêve des confiseurs.

Theresa May se bat bec et ongles depuis jeudi dernier contre l’organisation d’un second référendum sur le Brexit. Pour le gouvernement britannique, un tel scrutin aggraverait les divisions et trahirait le choix effectué par les citoyens en juin 2016. "Un autre vote causerait des dégâts irréparables à l’intégrité de nos politiques, car cela dirait aux millions de Britanniques qui font confiance à la démocratie, que cette démocratie ne fonctionne pas", a dit Theresa May lundi aux députés britanniques.