La Commission entame son mandat au pas de charge

La Commission européenne a l’intention de présenter 28 initiatives législatives cette année, et espère que la coordination des institutions permettra leur adoption rapide.

La Commission européenne va présenter cette année 28 initiatives législatives, a confirmé son vice-président Maros Sefkovic à l’issue de la réunion hebdomadaire du collège des commissaires. Ce grand nombre de législations avancées en début de mandat s’explique par une volonté de "nous assurer d’avoir assez de temps pas seulement pour présenter les propositions législatives, mais aussi pour les faire approuver par les colégislateurs" . À cet effet, le Parlement et le Conseil devraient aligner leurs agendas pour assurer un travail législatif plus efficace.

Deux grands axes

Au cœur de son programme pour 2020, la Commission place "le plus grand défi de notre génération: les transitions jumelles écologique et numérique qui affecteront toutes les parties de notre société", a résumé Sefcovic, en charge des relations interinstitutionnelles. Une des premières législations à venir est une proposition de "loi climat" qui visera à ancrer dans la législation l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, et proposer une révision à la hausse de l’objectif de réduction d’émission pour 2030.