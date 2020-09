La Commission européenne dévoile son "pacte migratoire"

La Commission européenne a présenté ce mercredi son "pacte migratoire" visant à réformer la gestion des migrations en Europe, une politique en échec en raison du manque de solidarité entre Etats européens et d'une réglementation dépassée. L'objectif est d'accélérer les procédures de demande d'asile et d'assurer plus de solidarité dans la répartition des migrants. Depuis la crise migratoire de 2015, l'Union européenne tente en vain de réformer sa politique d'asile et de migration. Les divisions entre États restent importantes, les pays de l'Est étant opposés à accueillir plus de réfugiés tandis que tout le poids de la migration repose sur les pays d'arrivée, la Grèce, Malte et l'Italie.