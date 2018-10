La Commission européenne mouche Matteo Salvini

Matteo Salvini , le vice-Premier et ministre de l’Intérieur italien, est en guerre avec la Commission européenne sur les questions migratoires et sur le budget - incertain - de son pays. Le leader d’extrême droite, pris de court, déplace volontiers le débat sur le terrain de l’insulte .

"Les ennemis de l’Europe sont ceux retranchés dans le bunker de Bruxelles , les Juncker, les Moscovici (…) qui ont apporté la précarité et la peur en Europe et refusent d'abandonner leur fauteuil", a-t-il dit lundi lors d’une conférence avec Marine Le Pen. Ils lançaient la campagne de l'extrême droite pour les élections européennes.

Quelques jours avant, Matteo Salvini s’était moqué à plusieurs reprises dans la presse et devant son parlement de Jean-Claude Juncker pour son "alcoolisme"."Je ne parle qu’avec des gens sobres", avait-il dit début octobre, alors que le débat budgétaire faisait rage, invitant le président de la Commission à "boire deux verres d’eau avant d’ouvrir la bouche et arrêter de répandre des menaces non existantes".