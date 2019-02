La Commission européenne rejette la fusion entre Alstom et Siemens

La Commission européenne doit rejeter ce mercredi la fusion entre les activités ferroviaires des géants français Alstom et allemand Siemens. Contrairement à ce que laisse entendre la France, tous les Etats de l'UE ont soutenu cette décision de la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager.

La puissante DG Concurrence s'est très vite opposée à cette opération, pourtant souhaitée par la France et l'Allemagne. Alstom et Siemens avaient proposé des remèdes en décembre dernier portant sur 4% du chiffre d'affaires de la nouvelle entité. Mais ils s'avèrent insuffisants.

Assurer les règles du jeu

La Commission européenne redoute la création d'une entité monopolistique sur le marché européen qui briderait la concurrence et les autres opérateurs . Conformément à sa compétence exclusive de gendarme européen de la concurrence, elle a le pouvoir de s'opposer seule à cette opération.

Infrabel et d'autres gestionnaires de réseaux européens s'y étaient opposés. Les syndicats ont également fait valoir leur opposition, la fusion étant susceptible d'entraîner des milliers de licenciements. Les sites non français d'Alstom étaient les premiers visés. Le groupe français emploie plus de mille personnes en Belgique.