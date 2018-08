La Commission européenne va proposer la fin du passage à l'heure d'hiver

Suite à un sondage sur la possibilité de supprimer le changement d'heure réalisé dans l'ensemble de l'UE et qui a vu les citoyens se prononcer à 80% en faveur de la mesure, la Commission européenne va proposer de suivre leur avis et de mettre fin au passage à l'heure d'hiver.

Plus de 80% des Européens qui ont participé à un sondage en ligne sur la question veulent abandonner le système de changement d’heure au printemps et en automne, a rapporté le journal allemand Westfalenpost. Et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est allé dans leur sens ce vendredi, se disant favorable à la mesure. "Les citoyens veulent cela, nous allons le faire", a-t-il déclaré à la chaîne allemande ZDF.