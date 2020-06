La Commission européenne veut rouvrir les frontières de l'UE le 1er juillet

"Cette semaine encore le collège procédera à l'évaluation de ces restrictions et proposera une approche pour la levée progressive de ces mesures à compter du 1er juillet."

Des restrictions aux voyages non essentiels avaient été imposées le 17 mars aux frontières extérieures de l'Union européenne pour ralentir la propagation du coronavirus. La pandémie reculant en Europe, l'UE souhaite un retour à la normale le plus rapidement possible.