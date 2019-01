La Commission s'apprête à recaler la fusion Siemens-Alstom

Selon nos informations, sauf surprise, la Commission européenne devrait bloquer, "au plus tard le 6 février", le rapprochement entre les deux champions européens Alstom et Siemens.

La puissante DG Concurrence doit rendre sa décision pour la date limite du 18 février. Comme souvent dans les dossiers de concurrence, le verdict devrait tomber quelques jours avant la deadline, "au plus tard le 6 février" , selon une source bien informée.

Le regroupement des activités ferroviaires d’Alstom et Siemens devait donner naissance à une entité pesant 15 milliards d’euros. Ce champion aurait été le numéro un de la signalisation et le deuxième constructeur ferroviaire au monde .

Cette fusion, soutenue à bout de bras par les gouvernements allemand et français, avait été baptisée l’"Airbus du ferroviaire". Un joli plan de communication. Mais cette analogie avec Airbus n’existe que sur papier.

"La fusion entre Alstom et Siemens risque de créer un quasi-monopole en Europe."

Dans les faits, Siemens et Alstom sont déjà des champions du ferroviaire en Europe et dans le monde. "La fusion entre Alstom et Siemens risque de créer un quasi-monopole en Europe, leur part de marché est supérieure à 90% dans la plupart des segments", dit une source européenne.