La Commission veut accélérer l'adoption du budget européen

La Commission européenne presse les Vingt-huit de s’accorder le plus rapidement possible sur le futur budget de l’Union, tout retard pénalisant les citoyens et les entreprises.

"Nous avons besoin d’un accord politique, et le plus rapidement possible."

Pour Günther Oettinger, il en va de "la crédibilité de l’Europe" et de la survie de ses politiques. La PAC et le fonds de cohésion, qui absorbent 80% du budget, mais aussi des politiques essentielles à sa compétitivité, comme le développement de la défense commune, de l’Europe numérique et de l’intelligence artificielle. "Nous avons besoin d’un accord politique, et le plus rapidement possible", a-t-il insisté, rappelant que les lenteurs lors de l’adoption du budget 2014-2020 "furent néfastes pour l’économie européenne et l’emploi". À cette époque, l’adoption du budget avait "entraîné une perte de temps de 18 mois", a-t-il dit. Les engagements de l’UE avaient dramatiquement chuté.