La Cour constitutionnelle allemande retoque en partie les sanctions contre les chômeurs

La Cour Constitutionnelle de Karlsruhe a déclaré mardi en partie anticonstitutionnelles les pénalités imposées aux chômeurs de longue durée refusant un emploi proposé par l’Office pour l’emploi. Les coupes dans l’allocation mensuelle "Hartz IV" -comme on appelle communément en Allemagne l’assurance chômage de 424 euros (en plus du loyer et du chauffage) versée aux personnes à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an- ne doivent pas excéder 30% de l’allocation, a tranché la Cour. Le montant de l’allocation sera revu à 432 euros pour un adulte au 1er janvier 2020.