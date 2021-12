La Cour des comptes de l'UE se démène pour sauver la face

Après des révélations embarrassantes, le président de la Cour des comptes de l'UE se sépare de ses colocataires et se prépare à ajuster le règlement de l'institution.

La Cour des comptes de l’Union s’apprête à modifier son règlement intérieur alors que des allégations de "fraude" publiées par Libération l'ont mis sur le grill du Parlement européen. Le quotidien français a notamment montré que le président de l’institution de contrôle, le chrétien-démocrate Klaus-Heiner Lehne, sous-louait à des subordonnés son appartement de Luxembourg, financé par son indemnité de logement. L’article l’accusait aussi de ne pas vivre effectivement à Luxembourg et de participer à des activités politiques dans son pays, ce que l'intéressé a démenti. Près d'un mois plus tard, aucune fraude n'a été démontrée, mais les parlementaires n’ont pas trouvé réponse à toutes leurs questions.

Quête de transparence

Les membres de la Cour travaillent-ils bien depuis Luxembourg, et non depuis leur pays d’origine ? Cela reste à éclaircir. Or le seul outil institutionnel pour répondre à cette question, serait un registre de présences aux réunions officielles – deux par semaine dans le cas du président Lehne. Auditionné par les eurodéputés le 30 novembre, l’Allemand avait assuré que le taux de présence à ces réunions atteignait 96%. Mais lorsqu'on demande ce registre à la Cour, on tombe sur un os : "Nous réservons toute pièce justificative au seul usage des parlementaires". Et quand les députés le demandent, ils n’ont pas plus de succès à ce jour : plus de trois semaines après l'audition de Klaus-Heiner Lehne par les parlementaires, le registre n’a toujours pas été transféré au Parlement. "Ils disent que le fichier est tellement grand qu’ils n’ont pas pu le transmettre. Je ne sais pas s’ils ont entendu parler de WeTransfer…", s’irrite l’écologiste allemand Daniel Freund.

En attendant, la Cour des comptes (CDC) ajuste le cadre: elle prévoit de modifier le code de conduite de ses membres en exigeant explicitement qu’ils résident là où la Cour a son siège. Et en plus de l’obligation de signifier leur adresse, ils devront fournir tous les trois ans une preuve de résidence à Luxembourg.

Autre zone d'ombre : la relation du président de la Cour aux personnes qu'il dirige et à qui il sous-loue son appartement. "Quelle est la nature de sa relation avec ces subordonnés-là ? Ont-ils eu le choix ? Ont-ils obtenu des promotions ? Il y a là quelque chose qui pose question", note le libéral belge Olivier Chastel (MR).

À défaut d’apporter des réponses à ces questions, le président de la Cour règle ici encore le problème pour l’avenir: dans ses réponses écrites aux élus, la Cour indique que Lehne et ses colocataires vont déménager parce que le chef de la sécurité de l’institution le leur a "fortement conseillé". Et ajoute qu’ils ne "partageront pas un appartement à l’avenir". Le code de conduite interne va être modifié pour spécifier qu’il faut "éviter tout mode de vie qui pourrait être considéré comme posant un conflit d’intérêts potentiel".

Mise à jour

Les réponses données au Parlement font souvent référence à des documents qui n’ont pas tous été transmis et auxquels deux personnes seulement ont accès: la présidente du comité parlementaire en charge du contrôle budgétaire Monika Hohlmeier, du même bord politique et du même pays que Lehne, et la rapportrice socialiste Isabel Garcia Munoz, dont l'équipe se dit débordée par "l'élaboration de huit projets de rapports sur la décharge des autres institutions". Le manque d'accès direct à l'information a le don de frustrer des parlementaires des autres groupes "Devant notre commission, M. Lehne a dit que nous aurions toutes les réponses, tous les documents. Moi, je ne les ai pas", déplore Daniel Freund. À la Cour des comptes, on plaide pour une nécessaire discrétion et on s'étonne du caractère intrusif de certaines questions envoyées par les députés: "On est quasi dans une enquête policière, pas dans une enquête parlementaire."

Les eurodéputés reprendront leurs travaux à la rentrée avant d'adopter la décharge en février, dans laquelle ils pourraient demander une mise à jour des règles plus importante que celle envisagée par la Cour des comptes. "Il serait bon que ce registre de présences soit plus exhaustif sur leurs activités", et notamment qu’il indique si les vingt-sept membres sont à Luxembourg, en mission ou en congé, estime par exemple Olivier Chastel. De quoi dissiper l'ombre de tout doute? La Cour marche sur des œufs, trois mois après que les juges de Luxembourg ont condamné son ancien membre belge, le chrétien-démocrate flamand Karel Pinxten, pour utilisation abusive des ressources, entre autres manquements.