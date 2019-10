La Cour des comptes européenne invite l'UE à simplifier ses règles financières

L’Union européenne pourrait mieux dépenser l’argent des contribuables si les règles de dépenses, en particulier celles organisant les marchés publics, étaient plus simples. Telle est une des principales conclusions du rapport 2018 de la Cour des comptes européenne (CCE) publié ce mardi.

Dans ce document de plus de trois cents pages, l’organe chargé de vérifier les finances de l’UE estime le taux d’erreur des dépenses de 2018 à 2,6% du budget de l’UE contre 2,4% l’an dernier. Vu la faiblesse de ce taux, la cour valide les comptes 2018 de l’UE. Mais elle émet des réserves étant donné que des difficultés importantes – mais pas généralisées – subsistent. Sur plusieurs années, l’exercice montre une amélioration de la gestion des comptes.

La moitié des dépenses présentaient des erreurs

Les auditeurs ont contrôlé un échantillon de 728 transactions sur les milliers effectuées par l’UE. Un peu plus de la moitié de ces dépenses présentaient des erreurs (50,6%). Une erreur n’étant pas l’autre, il faut voir quelle est l’incidence réelle de chacune. "En appliquant une méthode statistique, la cour estime que les erreurs constatées correspondent à 2,6% du budget général" , dit un porte-parole de la cour de la CCE.

L’une des causes principales de ces erreurs tient dans la complexité des règles. "Il faut moins de bureaucratie, des règles plus faciles à comprendre et à appliquer", dit Klaus-Heiner Lehne, président de la CCE. Un message clair adressé à la prochaine Commission européenne.