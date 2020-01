La Croatie espère rejoindre au plus vite l'espace Schengen

Brexit et élargissement

Malgré cette dérive nationaliste, qui vise surtout à satisfaire son électorat très conservateur, l’exécutif croate réclame encore plus d’Europe. Zagreb espère ainsi rejoindre au plus vite l’espace Schengen, la libre circulation étant un argument de plus pour attirer les touristes, alors que le secteur porte à bout de bras l’économie nationale. C’est avec le même objectif que le pays a demandé son adhésion au Mécanisme de change européen, premier pas dans le processus menant à l’euro.

L’autre priorité du mandat croate sera l’élargissement aux Balkans occidentaux. La Croatie, qui entretient toujours des relations compliquées avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine voisines, assure néanmoins vouloir "continuer une politique d’élargissement crédible et efficace". Un sommet UE-Balkans occidentaux se tiendra à Zagreb en mai, six mois après le "non" de la France à l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord. "Nous soutiendrons ce qui est réaliste et possible", a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Gordan Grlić Radman, qui a reconnu que le dossier était sensible.