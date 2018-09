La France bannit le téléphone portable à l'école

De par une loi entrée en vigueur le 3 août, tous les objets connectés sont interdits dans les écoles et collèges y compris et surtout le téléphone portable.

Le demi-tour risque d'être ardu

Selon un reportage diffusé par France Bleu, le Collège de Loches (Indre et Loire) avait pris les devants . Et les enseignants interrogés ont ainsi pu constater que le bannissement du portable avait rétabli les conversations entre élèves durant les pauses. Autre avantage, les élèves ne peuvent plus s'amuser à prendre des photos de leurs professeurs ou de leurs amis et à les diffuser, pas toujours pour de bonnes raisons, sur les réseaux sociaux.