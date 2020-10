La France ciblée par des attaques haineuses d'islamistes radicaux

Cyberdjihadisme

Ces attaques ont pris une plus grande ampleur. Ce week-end, plusieurs sites internet d'entreprises françaises ont été ciblés par des cyberattaques, coordonnées et venant de l'étranger, faisant l'apologie du meurtre de Samuel Paty. Des messages appelant à la haine et au djihadisme, comme "#Vous_avez_la_liberté_d'expression_et_nous_sommes_libres_de_décapiter" ont été postés des centaines de fois sur les réseaux sociaux. D'autres messages ont menacé la France d'une "apocalypse", l'exhortant à "demander pardon". Selon l'"European Strategic Intelligence and Security Center" (ESIC), ces attaques proviendraient de hackers installés au Bangladesh.