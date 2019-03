La France engage un tour de vis sécuritaire

De retour d’un week-end à la neige écourté, Emmanuel Macron avait demandé dimanche à son gouvernement des " réponses fortes " à l’égard des émeutes de samedi sur les Champs Elysées . Lundi après-midi depuis l’hôtel Matignon, puis plus tard dans la soirée au 20 heures de France 2, Edouard Philippe a donc égrené plusieurs dispositions visant à neutraliser les émeutiers. Avec l’interdiction des manifestations problématiques à Paris, Toulouse ou Bordeaux, l’instauration de contraventions augmentées (de 35 à 138 euros), l’engagement de la responsabilité financière des casseurs, le Premier ministre et son ministre de l’Intérieur Christophe Castaner ont clairement changé de braquet.

Face aux dysfonctionnements dans le dispositif du maintien de l’ordre samedi, le préfet de police, Michel Delpuech, a en outre été limogé et sera remplacé par un homologue "à poigne" selon les mots du ministre de l’Intérieur qui s’exprimait en fin d’après-midi sur LCI. En outre, l’appareil répressif sera revu et organisé avec des unités anti-casseurs et un commandement général unifié. La liberté de réaction des policiers, CRS ou gendarmes sera plus grande, de même que leur latitude à utiliser les fameux lanceurs de balles de défense (LBD). Sur France 2, Edouard Philippe a admis que l’emploi de ces armes, accroîtrait les risques de blessures. De son côté, le Sénat a convoqué dès ce mardi le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner et celui de l’Economie Bruno Le Maire pour faire un point sur les moyens sécuritaires mis en place samedi. L’institution veut aussi évaluer les conséquences financières directes ainsi que les dommages collatéraux sur l’attractivité économique de la France.