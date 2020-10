La France instaure un couvre-feu dans ses grandes villes comme Paris, Lille, Lyon et Marseille

Paris, Lille, Lyon et Marseille: la France a décidé ce mercredi d'instaurer un couvre-feu à partir de 21h dans ses grandes villes. Dans une allocution télévisée solennelle, le président Emmanuel Macron a tenu à serrer la vis dans la lutte contre le coronavirus.

Dans une allocution télévisée solennelle ce mercredi soir, le président français Emmanuel Macron a indiqué qu'il instaurait un couvre-feu à partir de ce samedi, de 21h jusqu'à 6h pendant 4 semaines dans les grandes villes du pays comme Paris (dans ce cas particulier, c'est toute la région Île-de-France qui est concernée), Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Saint-Etienne, Rouen et Grenoble.

Emmanuel Macron a recommandé de porter le masque, de garder ses distances et de ne pas être plus de 6 lors des réunions familiales.

Dans un objectif d'accroître la lutte contre la propagation du coronavirus sur le territoire national, Emmanuel Macron a également recommandé de porter le masque, de garder ses distances et de ne pas être plus de 6 lors des réunions familiales. Le port du masque est également recommandé autant que possible en tout temps, sans toutefois être obligatoire.