La France prolonge ses plus anciens réacteurs nucléaires

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a ouvert la voie jeudi à la poursuite de la vie des plus vieux réacteurs en France de 40 à 50 an s, enjoignant EDF de réaliser des travaux pour améliorer leur sûreté. Le gendarme du nucléaire a publié une décision, qui était attendue, portant sur les 32 réacteurs de 900 MW , les plus anciens du parc français, mis en service pour l'essentiel dans les années 1980.

Améliorer la sécurité

EDF devra ainsi réaliser une série de tests et de travaux pour améliorer la sûreté de ses réacteurs. "Un premier objectif est de réduire les conséquences des accidents et notamment des accidents graves, avec une fusion du coeur du réacteur", a expliqué à l'AFP Julien Collet, directeur général adjoint de l'ASN. Des améliorations sont notamment prévues pour que la radioactivité reste confinée à l'intérieur de l'enceinte en cas d'accident .

Ce passage marque une étape significative pour les réacteurs français. Ils avaient été autorisés à l'origine sans limitation de durée de fonctionnement, mais EDF avait initialement envisagé une durée de vie de 40 ans . Les centrales concernées sont les plus anciennes: Bugey (Ain), Blayais (Gironde), Chinon (Indre-et-Loire), Cruas (Ardèche), Dampierre (Loiret), Gravelines (Nord), Saint-Laurent (Loir-et-Cher) et Tricastin (Drôme) .

Greenpeace proteste

Dimanche dernier, des militants de Greenpeace s'étaient introduits sur le site de Tricastin pour alerter sur le vieillissement de la centrale nucléaire et exiger sa fermeture au plus tôt. "Dans le nucléaire, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il est matériellement impossible de remettre une vieille centrale comme Tricastin aux normes de sécurité et de sûreté actuelles. En voulant prolonger à tout prix la quasi-totalité du parc nucléaire français, EDF et le gouvernement font un choix risqué, dangereux et coûteux", s’était inquiété Roger Spautz, de Greenpeace Luxembourg.