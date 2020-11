La France prolonge son confinement jusqu'au 1er décembre

"Ce n'est certainement pas le moment de desserrer la bride." Quelques heures avant son intervention, ce jeudi soir, devant les Français, Jean Castex avait déjà plus ou moins annoncé la couleur. Et, effectivement, les Français, qui sont reconfinés depuis deux semaines, vont encore devoir patienter . "Il serait irresponsable d'alléger ou de lever le dispositif maintenant", a confirmé le Premier ministre français, insistant sur le fait qu'il n'y aurait aucun changement au cours des 15 prochains jours au moins.

Si le gouvernement se félicite d'une légère inflexion dans le nombre des contaminations - en baisse de 16% sur 7 jours -, celle-ci demande à être confirmée sur la durée. "Nous ne sommes pas encore dans une phase de réduction du nombre d'hospitalisations " , a prévenu Olivier Véran, le ministre de la Santé. Il a par ailleurs indiqué que plus de 120 évacuations sanitaires - des transferts de patients en réanimation vers une autre région – ont été réalisées. Et selon lui, un patient est hospitalisé toutes les 30 secondes en raison du Covid.

Déception chez les commerçants

Dans ce deuxième cas, seuls les commerces non essentiels pourraient néanmoins rouvrir à cette date tandis que les bars, les restaurants et salles de sport resteraient fermés. De surcroît, les règles de déplacement - et l'usage de l'attestation obligatoire pour sortir de chez soi - devraient être maintenues. C'est là un horizon déprimant d'autant que les contrôles policiers vont être amenés à se renforcer. Et que le niveau d'acceptation de ces restrictions ne cesse de faiblir. Selon un sondage Ifop, plus de la moitié des Français auraient déjà transgressé les règles mises en place le 30 octobre.