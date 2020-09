La France réduit la période de quarantaine à sept jours

Relâchement estival

Outre le rappel d'application des gestes barrières élémentaires, comme le port du masque ou le lavage fréquent des mains, Jean Castex a fait remarquer que la période estivale a été "marquée par un certain relâchement" et appelle les Français à faire preuve de civisme et de responsabilité. "Le virus n'a pas baissé en intensité, nous constatons une augmentation des personnes hospitalisées", s'est inquiété

le premier ministre. Plusieurs métropoles sont particulièrement touchées: Marseille, Bordeaux, ainsi que la Guadeloupe. "J'ai demandé aux préfets concernés de me proposer d'ici lundi un ensemble de nouvelles mesures complémentaires" a annoncé le premier ministre.