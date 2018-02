La France réforme son baccalauréat

Avec un taux de réussite proche de 90%, le baccalauréat français est un trompe-l’œil. Car trois ans plus tard, au seuil de la licence, il a été mesuré 60% d’échecs. C’est en partant de ce constat peu flatteur que le ministre de l’Education nationale a présenté mercredi un plan significatif visant à redresser la barre à l’horizon 2021.

Jean-Michel Blanquer, dont la cote dans l’opinion du pays est au beau fixe, a mené une concertation. Résultat, dès après son discours, on pouvait entendre les réactions satisfaites de représentants des parents d’élèves ou encore sur France Info, celle d’un proviseur de lycée parisien.

Moyenne identique

Il pourra être composé à la carte en fonction de chaque élève mais il comportera un socle commun (français, philosophie, histoire-géographie, enseignement moral et civique, deux langues vivantes…) auquel s’ajoutera un enseignement "humaniste et scientifique, ouvert aux enjeux de l’avenir" , notion qui reste à expliciter.

Sciences informatiques, écologie…

Dès la rentrée 2019, les programmes seront modifiés et comporteront des enseignements nouveaux.

Dans les faits, les lycéens feront donc classe commune pour les matières jugées essentielles et se répartiront ensuite dans d’autres lieux selon les spécialités choisies. Dès la rentrée 2019, les programmes seront modifiés afin que l’année 2021 soit celle du premier test grandeur nature de cette réforme ambitieuse. Ils comporteront des enseignements nouveaux comme les sciences informatiques et numériques, l’écologie ou encore l’agronomie et territoires.