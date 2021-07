La France rend obligatoire la vaccination des soignants et étend son pass sanitaire

Emmanuel Macron a indiqué ce lundi sur le coup de 20H qu'il étendait le pass sanitaire et rendait la vaccination obligatoire pour les soignants , et ce, afin de renforcer la lutte contre le Covid-19.

Cette obligation, qui faisait débat depuis des semaines, est aussi élargie à tous les professionnels en contact avec des personnes fragiles. "Le principe, c'est que ça aille le plus vite possible", a souligné une source parlementaire, en évoquant l'arrivée de ce texte en séance à l'Assemblée nationale le 21 ou le 22 juillet. Des sanctions pour les professionnels concernés par cette obligation qui ne se seraient pas fait vacciner seront mises en place dès le 15 septembre. Dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour l'injection d'une troisième dose.

Extension du pass sanitaire

L'autre annonce est l'extension du pass sanitaire pour accéder à des établissements accueillant du public, comme certains lieux culturels (cinémas, théâtres, parcs d'attraction...) ou sportifs dès le 21 juillet. Les restaurants et les bars , ainsi que les centres commerciaux, sont également concernés, tout comme les trains, les bus et les avions . Ces mesures entreront en vigueur au début du mois d'août.

Ce pass est déjà en vigueur pour les lieux accueillant plus de 1.000 personnes, notamment les stades, et les discothèques recevant plus de 50 personnes. Ces mesures, actées au cours d'un Conseil de défense Covid qui s'est tenu dans la matinée, visent à mettre la pression sur les personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner.

Contrôler les voyages

Le chef de l'Etat a également annoncé des contrôles renforcés aux frontières pour contrôler les voyageurs en provenance de pays où la situation se détériore, comme l'Espagne ou le Portugal. Le Conseil sanitaire avait par ailleurs suggéré des "restrictions" dans les territoires les plus touchés, "y compris en juillet et août et dans des zones de vacances", et évoqué la possibilité d'un pass vaccinal. En attendant, la Préfecture de police de Paris a annoncé que le pass sanitaire et le port du masque seraient indispensables pour assister au défilé militaire du 14 Juillet mercredi sur les Champs-Elysées.