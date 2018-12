La France se prépare à un samedi noir

Arrestation humiliante de lycéens, la France sous le choc

Voilà des images qui ne vont pas faire baisser la tension à la veille d’un samedi de tous les dangers. La vidéo de lycéens à genoux et mains sur la tête ou entravées derrière le dos, encadrés par des policiers en tenue et matraque à la main, ont très vite pris d’assaut les réseaux sociaux et les médias.

Cette scène s’est déroulée le jeudi 6 décembre. Les arrestations ont eu lieu après des incidents à proximité du lycée Saint-Exupéry de Mantes la Jolie (Yvelines) où deux voitures ont été incendiées le jour même et après que des heurts se sont produits avec la police. 150 jeunes, dont de nombreux lycéens, ont alors été interpellés. Le plus jeune avait 12 ans. Selon le commissaire de la ville, ils ont été ainsi regroupés pour "participation à un attroupement armé". Il s’agissait en les maîtrisant de la sorte d’interrompre "un processus incontrôlé". Mais la posture unanimement jugée humiliante a choqué, d’autant que sur la vidéo on entend ce commentaire teinté d’ironie: "Voilà une classe qui se tient sage…". Ils ont ensuite été répartis vers les différents commissariats de la région. Le ministère de l’Intérieur a officiellement réagi à ces images en rapportant, selon le journal Libération, que "37 des présents, la plupart encagoulés, étaient trouvés porteurs de bâtons, battes de base-ball et conteneurs de gaz lacrymogène." Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a reconnu que les images diffusées étaient "dures" mais qu’il y avait un "contexte" pouvant le justifier. Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, a également réagi en évoquant lui aussi une logique de "contexte" mais en concédant que les images pouvaient être "choquantes".

Les réactions d’indignation se sont d’ailleurs multipliées. Les images diffusées ne peuvent qu’accroître la crainte des autorités à l’égard des manifestations de samedi puisque les lycéens ont depuis peu emboîté le pas aux gilets jaunes. Différentes enquêtes seront lancées, dont une visant à connaître l’auteur du film. Selon le préfet du département, "la réaction des policiers a été proportionnée". Il a aussi estimé "lamentable" le fait d’avoir enregistré la scène.