La France systématise les tests pour certains passagers dans les aéroports

"On va systématiser les tests à l'aéroport pour les voyageurs qui viennent de pays dits 'rouges', c'est-à-dire des pays où le virus circule le plus" , a déclaré le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, dimanche sur BFMTV. Il annonce ainsi jusqu'à "2.000 tests PCR par jour" . "Ceux qui auront pu faire un test depuis le pays d'origine n'auront pas à le refaire en arrivant à Paris, en France. Il faudra qu'ils puissent produire la preuve qu'ils ont fait un test", a-t-il ajouté, précisant que "ça va être mis en place dans les jours qui viennent", sans donner de date précise.

Le volume de passagers concernés par les tests devrait rester assez faible, vu le peu de personnes revenant de ces pays "rouges". Ceux-ci ne font pas partie de l'Union européenne et ne figurent pas sur la liste des 13 pays dont les ressortissants sont autorisés à fouler le continent européen.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait indiqué vendredi travailler à la mise en place dans les aéroports "où ce sera possible" de tests salivaires pour les voyageurs arrivant de pays à risque. Ils leur seront "proposés", "on ne peut pas contraindre quelqu'un à avoir un test", avait-il précisé. Ces tests rapides de diagnostic de l'infection sont encore en cours de validation par les autorités de santé.