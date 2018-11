La France va fermer 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035

La France ne va toutefois pas décider dans l'immédiat de la construction de réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR supplémentaires, et attendra au moins 2021, a ajouté Emmanuel Macron. "Je demande à EDF de travailler à l'élaboration d'un programme de 'nouveau nucléaire' en prenant des engagements fermes sur le prix, pour qu'ils soient plus compétitifs. Tout doit être prêt en 2021 pour que le choix qui sera proposé aux Français puisse être un choix transparent et éclairé", a-t-il dit. Emmanuel Macron souhaite aussi que la direction d'EDF réfléchisse aux évolutions du groupe énergétique, qui devront préserver son intégrité. Le Président n'écarte par l'hypothèse d'un renforcement de la participation de l'Etat au sein de l'énergéticien français.

Le président français a ajouté que le soutien aux énergies renouvelables atteindra entre 7 et 8 milliards d'euros, évoquant un triplement de l'éolien terrestre et une multiplication par cinq du photovoltaïque d'ici 2030. "Nous concentrons nos efforts sur le développement des énergies renouvelables les plus compétitives, et parce que nous veillons au pouvoir d'achat des Français, nous serons exigeants avec les professionnels sur la baisse des coûts", a-t-il dit dans son discours sur la transition énergétique à l'Elysée.