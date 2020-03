La Grèce fait face à un afflux de réfugiés venus de Turquie

La Grèce a placé ses frontières en état de sécurité maximale après la décision turque de ne plus bloquer le passage des migrants vers l'Europe.

Toute l'Europe a les yeux rivés sur la frontière turque. Dans le but d'obtenir davantage de soutien des pays occidentaux sur le dossier syrien, la Turquie a mis, ce weekend, ses menaces à exécution en ouvrant une nouvelle fois ses frontières avec le Vieux Continent pour laisser passer les migrants qui se trouvent sur son territoire.

Ce changement de position intervient après la mort de dizaines de soldats turcs , la semaine dernière dans des bombardements aériens attribués au régime syrien, et une riposte militaire des troupes turques à la frontière truco-syrienne.

La Turquie accueille sur son sol plus de quatre millions de réfugiés et migrants, en majorité des Syriens. Elle affirme qu'elle ne pourra pas faire face seule à un nouvel afflux, alors que près d'un million de personnes fuyant les violences à Idleb sont massées à sa frontière.

de réfugiés et migrants

Des "millions de migrants", selon Erdogan

L'Europe redoute une nouvelle crise migratoire similaire à celle de 2015. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan ne montre aucun signe d'apaisement . Dans un discours prononcé ce lundi à Ankara, il a clairement indiqué que les appels européens ne changeaient pas la donne: "Après que nous ayons ouvert les portes, les coups de téléphone se sont multipliés. Ils nous disent 'fermez les portes'. Je leur ai dit: 'C'est fait, c'est fini. Les portes sont désormais ouvertes. Maintenant, vous allez prendre votre part du fardeau '".

"Depuis que nous avons ouvert nos frontières (vendredi), le nombre de ceux qui se sont dirigés vers l'Europe a atteint les centaines de milliers. Bientôt, ce nombre s'exprimera en millions ", a encore martelé le président Erdogan. Ces chiffres semblent toutefois très surévalués par rapport à la réalité observée par la presse et les ONG sur le terrain.

Pas (encore) de réponse coordonnée de l'Europe

Pour Jean-Yves Le Drian , le chef de la diplomatie française, Recep Tayyip Erdogan "joue, hélas, avec le feu" en ouvrant les frontières. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, appelle aussi l'Union européenne à "faire preuve de la plus totale fermeté vis-à-vis de la Turquie et vis-à-vis du président Erdogan".

En attendant la rencontre prévue jeudi entre le président turc et son homologue russe (et principal allié du régime syrien) Vladimir Poutine, des échanges sont programmés ce lundi entre la diplomatie turque et le Premier ministre bulgare Boïko Borissov, dont le pays est frontalier de la Turquie.