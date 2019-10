La Ligue de Matteo Salvini triomphe en Ombrie

C’est la confirmation des urnes que Matteo Salvini attendait ardemment depuis l’été. Les élections régionales en Ombrie, qui ont eu lieu dimanche dernier, ont été le premier test pour le tout nouveau gouvernement italien et pour l’insolite alliance, née dans la précipitation au mois d’août, entre le Parti démocrate (PD) et le Mouvement 5 étoiles (M5S).

Ce test est un échec pour la majorité gouvernementale et un véritable triomphe pour la droite dont l’ancien ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, reste l’emblématique représentant.

Avec 57% des voix, la candidate de la droite, Donatella Tesei, dépasse de 20 points le représentant issu du "pacte civique" , conclu entre le PD et le M5S. Elle rentre aussi dans l’histoire: pour la première fois, l’Ombrie, traditionnelle "région rouge" au centre de l’Italie, depuis toujours dirigée par des présidents de gauche, se rapproche avec conviction des idéaux de la droite radicale.

Le "miroir de l’Italie"

Une vision partagée par Donatella Tesei qui, peu après sa victoire, a expliqué que l’Ombrie est le "miroir de l’Italie" . Pour elle, ce dernier scrutin régional souligne clairement la défiance de l’électorat national face à un exécutif qui est le fruit de fragiles compromis politiques et non pas du verdict des urnes.

Or, si ce rendez-vous électoral régional est effectivement révélateur d’un changement profond de la géographie politique de la péninsule, il offre aussi un autre message surprenant. Le M5S, premier parti aux dernières élections législatives de 2018, sombre dans l’inconsistance (7% des voix) et se voit même dépassé par le parti national-conservateur et fièrement souverainiste, Frères d’Italie (10% des voix).