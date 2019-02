La Ligue de Salvini financée par la Russie?

Triomphant aux élections régionales dans les Abruzzes et en Sardaigne, le ministre de l’Intérieur et chef de la Ligue, doit aujourd’hui faire face à des accusations de financements occultes en provenance de Russie.

Un voyage de Salvini à Moscou, au mois d’octobre dernier, est au cœur des révélations de ce "Livre Noir". Toujours si généreux en informations via les médias sociaux, le ministre de l’Intérieur est, au cours de ce séjour moscovite, étrangement discret sur ses rencontres. Sa circonspection cacherait, selon les deux auteurs, l’existence d’une transaction sans précédent , menée par l’un de ses conseillers et de mystérieux interlocuteurs proches du Kremlin.

"On veut me poursuivre et me condamner mais moi je ne lâche pas et j’avance droit comme un train", a pourtant contre-attaqué Salvini, avec son habituel volontarisme.