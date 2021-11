"La Manche devient un cimetière"

Mercredi, 27 migrants ont perdu la vie lorsque leur embarcation de fortune a fait naufrage, en route vers le Royaume-Uni. Les riverains, les activistes et les sauveteurs craignent d’autres victimes. "Certains ont déjà été sauvés à trois reprises. C’est comme s’ils étaient abonnés."

Dans un hangar, au centre de Calais, Mohammed, originaire d’Afghanistan, est allongé et discute avec quatre amis iraniens. Ils font partie des milliers de migrants de cette région qui attendent la nuit pour tenter la traversée, en espérant trouver une vie meilleure de l’autre côté de la Manche.

Nous sommes mercredi. Il est 18 h 15. Au même moment, cinq corps – dont celui d’une femme enceinte – sont débarqués via la passerelle du navire de sauvetage Notre Dame du Risban au fond de l’entrepôt situé quai de la Colonne. Ils faisaient partie d’un groupe de 29 réfugiés qui, à l’instar de Mohammed, rêvaient d’une vie meilleure.

Ce rêve a pris fin dans les eaux glacées de la mer du Nord, 15 km plus loin, à quelques miles à peine des eaux territoriales britanniques qui représentaient pour eux la porte d’entrée vers cette nouvelle vie. Aux alentours de 14 h, un pêcheur français a vu des corps flotter sur l’eau et a immédiatement lancé un appel de détresse au CROSS du Cap Gris-Nez, le centre de secours qui coordonne les opérations de sauvetage dans la région.

Un bateau de la Gendarmerie maritime et de la Marine française, le Notre Dame du Risban, ainsi que plusieurs hélicoptères, ont été dépêchés sur place. Ils ont réussi à sauver deux personnes. Pour les autres, il était trop tard. Leurs corps seront bientôt transportés dans des corbillards qui les attendent de l’autre côté du cordon de police censé les protéger des regards indiscrets.

Parmi les victimes, on compte cinq femmes et trois mineurs d’âge. Lorsque Mohammed entend la nouvelle, il est surpris. Il est le seul à parler anglais et informe ses amis. Ils réagissent avec étonnement et inquiétude. Vont-ils mettre fin à leurs tentatives? "Non", répondent-ils. Plus loin, sur le quai, un petit groupe d’activistes chante doucement devant les caméras de télévision. "Combien de morts vous faudra-t-il?", peut-on lire sur leur panneau en carton. Sylvia Ofiere, une habitante du quartier, a les larmes aux yeux. "S’il existait une autoroute entre Calais et Douvres, je dirais à tous ces migrants qui traînent dans les rues ‘Allez-y’. Mais quand je discute avec eux, j’essaie d’attirer leur attention sur les dangers et de leur faire comprendre que le Royaume-Uni n’est pas un Eldorado."

Un peu plus loin, dans le Café du Minck, on ne parle que du drame. "Aujourd’hui, les politiciens débordent d’indignation et d’empathie", réagit un homme au bar, en montrant la télévision où le ministre de l’Intérieur français donne une conférence de presse dans un hôpital local. "Pourtant, ils connaissent la situation depuis longtemps. Et qu’ont-ils fait ? Rien."

Migrants

Que savaient-ils ? Que cette année, 31.500 migrants ont tenté la traversée? Que 8.700 d’entre eux ont dû être secourus? Que samedi dernier, 886 personnes ont atteint la côte britannique et que 307 autres ont perdu la vie en tentant de rejoindre le Royaume-Uni en bateau ou en camion? Et que les bateaux utilisés pour transporter les migrants sont de piètre qualité?

Alain Ledaguenel, président du service de secours de Dunkerque, nous montre une de ces embarcations. Sur le quai se trouve un radeau gonflable, un "longboat" comme on les appelle, de plus ou moins cinq mètres de long et que son équipe a récupéré en mer lundi dernier lors d’une opération de sauvetage. "Ils entassent 25 personnes sur ces petits bateaux. Lors d’une précédente intervention, lorsque nous nous sommes approchés, les femmes et les enfants qui se trouvaient au milieu du bateau se sont levés et le fond s’est immédiatement rompu. Nos plongeurs ont pu les sauver juste à temps. Car à cette température, personne ne peut survivre dans l’eau plus de 15 minutes."

Cette année, les 32 volontaires du service de secours de Dunkerque ont réalisé 46 interventions pour venir en aide à des migrants en détresse. Ledaguenel: "Ils errent dans le brouillard, car ils n’ont pas de boussole. Ou bien ils ont une panne de moteur: les passeurs utilisent leurs vieux moteurs – souvent volés – ou des moteurs de mauvaise qualité importés de Chine. Les migrants sont livrés à eux-mêmes, ils doivent eux-mêmes piloter le bateau. La plupart du temps, ils n’ont pas de boussole ou oublient d’ouvrir la vanne d’air du moteur, et donc il s’arrête."

"Le naufrage au large de Calais peut s’expliquer de plusieurs façons", explique Ledaguenel, visiblement affecté. "Il se peut que leur bateau ait chaviré, ou qu’il soit entré en collision avec un ferry ou un porte-conteneurs. La Manche est une des voies navigables les plus fréquentées au monde. J’ai travaillé comme pilote et je sais par expérience qu’il est très difficile de détecter ces petits bateaux. Et lorsque vous les voyez surgir devant vous, il est impossible de les éviter. Ces géants des mers ne sont pas des Porsche que vous pouvez immédiatement arrêter."

Il nous montre sur son téléphone des photos d’opérations de sauvetage où l’on voit un bébé et une petite fille transportés à bord. "Nous appelons ce temps un ‘temps de migrants’", poursuit Ledaguenel. "Il y a moins de 15 nœuds de vent et il n’y a pas de brouillard. Dans ce cas, vous savez qu’ils seront nombreux à tenter la traversée."

Il nous parle de la fois où son équipe a trouvé un petit bateau sans moteur. "Les personnes à bord avaient acheté des pelles en guise de pagaies. Ils ne voulaient pas être secourus car ils voulaient continuer, même s’ils étaient épuisés. Nous les avons escortés un moment jusqu’aux eaux territoriales anglaises."

Les autorités françaises n’interviennent que si les migrants sont en détresse. Bien que plusieurs patrouilleurs de la marine et de la gendarmerie surveillent la côte, il est, selon les autorités, trop dangereux d’arrêter les petites embarcations et leurs passagers. Selon Ledaguenel, il n’est pas toujours possible d’un point de vue juridique d’arraisonner un bateau qui n’a rien fait d’illégal.

Cette attitude est très critiquée du côté britannique, où l’on reproche aux Français d’être trop laxistes à l’égard des migrants. Après le drame de mercredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a une fois de plus pointé un doigt accusateur vers la France. Ici, on réagit en disant que "les Français n’ont aucune leçon à recevoir des Britanniques". "Pourquoi les migrants veulent-ils se rendre au Royaume-Uni ? Parce que le marché du travail fonctionne avec des immigrés clandestins", a déclaré le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin à Cnews TV. Le fait qu’aucune pièce d’identité ne soit exigée au Royaume-Uni est un autre facteur qui attire les migrants. Par ailleurs, beaucoup d’entre eux y ont de la famille ou des connaissances.

Après la catastrophe, les Britanniques ont immédiatement fait part de leur volonté de fournir des effectifs et des ressources pour organiser des patrouilles conjointes avec les Français. La semaine dernière, Darmanin avait encore plaidé avec notre ministre de la Migration, Sammy Mahdi, pour que Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, soit déployée dans la Manche. Si Frontex accède à leur demande, ce sera la première fois que les garde-frontières européens arrêtent les flux sortants au lieu de protéger les frontières européennes contre les menaces extérieures.

Maintenant, la police tente de déloger une dizaine de migrants de leurs tentes. Ils sont installés dans la boue, au bord d’un canal où des mouettes tournoient en quête de restes de nourriture qui flottent sur l’eau. Ici, il n’y a ni poubelles ni sanitaires et ils doivent se rendre au centre commercial, à un kilomètre de leur camp, pour trouver de l’eau courante.

Les migrants ont le choix entre monter dans un bus qui les emmènera dans un centre d’accueil à l’intérieur du pays et débarrasser le plancher, car ils sont installés sur un terrain privé. Un peu plus tard, le bus démarre. Vide. Il y a peu de vent aujourd’hui, et les migrants ne veulent pas manquer cette occasion de tenter une traversée.

Alors, ils poussent, cahin-caha, leur caddie avec leurs maigres possessions – une tente, un peu de nourriture, un sac de couchage et un réchaud de camping – vers le pont qui traverse ce canal et redescendent de l’autre côté, où une centaine d’autres migrants ont planté leur tente et où la police ne s’est pas encore montrée.

Ici, à Grande-Synthe, les migrants sont pour la plupart des Irakiens, des Afghans et des Pakistanais. Ils utilisent les caddies des grands magasins comme bancs pour s’asseoir, pour prendre les repas distribués par les bénévoles ou pour jouer sur leur téléphone, souvent un modèle dernier cri. Autour d’un feu fait de vieilles chaussures abandonnées, un père est assis à côté de son fils qui fait courageusement un signe "V" au photographe. Son ours en peluche repose sur la toile sale de la tente où il a passé la nuit.

"Les conditions de vie sont terribles, surtout pour les familles avec enfants. On trouve aussi de nombreux mineurs non accompagnés. Certains ont à peine 14 ans", explique Anna Riches de l’association humanitaire Utopia 56. "Ils peuvent se rendre deux fois par semaine à l’hôpital local pour voir un médecin, mais beaucoup souffrent d’infections cutanées et aussi du coronavirus", poursuit-elle.

Boom

Une trentaine de kilomètres plus loin, à Calais, les conditions de vie sont encore plus dégradantes. Ici, les migrants sont surtout des Soudanais, des Éthiopiens et des Érythréens. Leurs tentes sont disséminées dans un bois marécageux, en bordure d’un terrain vague, à côté de l’autoroute. Le sol est jonché de détritus et de plastique. Certaines tentes sont sous eau. Sur un arbre, quelqu’un a gravé "UK".

Quelques jours plus tôt, la commune a bloqué la route d’accès au terrain afin que les travailleurs humanitaires ne puissent s’y rendre pour distribuer de la nourriture. Brahim, 19 ans, originaire du Soudan, nous montre l’intérieur de sa tente Décathlon, un cadeau des bénévoles, sur laquelle il a installé une bâche supplémentaire, maintenue en place à l’aide de quelques pierres. Sa couverture est joliment pliée. Dans un petit sac à dos se trouvent quelques vêtements et un vieux GSM de marque Nokia.

C’est tout ce qu’il possède. Brahim nous raconte qu’il est à Calais depuis trois ans. Il n’a pas d’argent pour payer les passeurs – le prix le plus courant pour une traversée oscille entre 2.000 et 3.000 euros. Alors il essaie presque tous les jours de monter à bord d’un camion pour rejoindre l’Angleterre. "C’est très dangereux", reconnaît-il. "Nous ne pouvons grimper à bord que lorsqu’il est en mouvement et nous risquons de nous briser les os."

Depuis que les autorités françaises ont construit une clôture de barbelés d’un mètre de haut pour protéger les ports de Calais et Dunkerque et l’entrée du Tunnel sous la Manche et que les douanes ont installé des caméras thermiques et utilisent des capteurs de CO 2 pour détecter les passagers clandestins dans les camions, les tentatives de Brahim et de ses amis sont quasi systématiquement vouées à l’échec. D’après les chiffres publiés par le quotidien français Le Figaro, 7.000 tentatives d’entrée dans les ports et dans le tunnel ont été répertoriées au cours des six premiers mois de l’année. En 2016, on en comptait encore 50.000.

En raison du renforcement des contrôles, les passeurs ont opté depuis plusieurs années pour la mer. Vu que leur terrain d’action s’étend sur un littoral de plus de 100 km, il est quasi impossible pour la police française de les arrêter, même si l’on a appris mercredi, après la catastrophe, que 1.500 personnes avaient déjà été interpellées cette année.

Dans les camps, les migrants refusent de donner des détails sur leurs contacts avec les passeurs. Selon les médias, ces derniers achèteraient leur matériel en Allemagne ou feraient venir de Chine des conteneurs de zodiacs et de moteurs bon marché. Ils les déposent ensuite pendant la nuit dans les dunes, à l’aide de petites camionnettes, dans des lieux éloignés dont ils fournissent les coordonnées aux petits groupes de migrants qui devront eux-mêmes gonfler le bateau, le tirer dans l’eau et naviguer vers l’Angleterre au petit bonheur la chance, sans la moindre expérience de navigation.

Nous découvrons sur la plage, à l’ouest de Calais, un de ces lieux de départ. Nous trouvons des chaussettes et des chaussures mouillées dans le sable. Une couverture traîne un peu plus loin et, dans les dunes, nous apercevons le mode d’emploi d’un gilet de sauvetage de Décathlon. Olivier, un riverain qui pêche un peu plus loin, hausse les épaules. "Il y a des départs toutes les nuits. Nous voyons les patrouilles de gendarmes, mais elles sont souvent à pied et ne peuvent rien faire. Entre-temps, nous nous sentons de moins en moins en sécurité dans le quartier. Je ne laisse plus ma fille prendre le bus seule pour aller à l’école, de crainte qu’elle se fasse violer. Ces étrangers n’ont plus rien à perdre, n’est-ce pas ?"

Solutions

En France, la mort par noyade des 27 migrants a relancé le débat sur la façon d’éviter de nouvelles souffrances humaines et d’arrêter le flux de transmigrants. Les suggestions du monde politique vont de l’établissement d’un canal de migration officiel en direction du Royaume-Uni à l’évacuation complète de tous les migrants de la côte française pour les empêcher de traverser.

Le président Emmanuel Macron a appelé à une réunion d’urgence des ministres européens de la Migration et a invité ce dimanche à Calais les ministres compétents français, belges, allemands et néerlandais. Initialement conviée, la Britannique Priti Patel ne se rendra pas dans les Hauts-de-France à la suite des échanges de plus en plus tendus entre Londres et Paris.

Le locataire de l'Elysée souhaite aussi porter le problème au niveau européen, où l’on attend depuis un certain temps une proposition de nouvelle approche commune en matière de politique migratoire.

Suite au Brexit, il est dans tous les cas devenu impossible pour le Royaume-Uni de renvoyer les migrants en Europe, même s’il a menacé de faire des "push-backs". Et le fait que les mesures prises contre le coronavirus aient de facto rétabli les frontières rend dans la pratique quasiment impossible de renvoyer les migrants de France vers le premier pays européen où ils ont demandé l’asile.

Ces dernières semaines, la France a déjà tenté plusieurs fois d’envoyer les migrants dans des centres d’accueil à l’intérieur du pays, après avoir vidé les camps de tentes. "Ils leur donnent un abri pour la nuit, disons à Nice, et trois jours plus tard, ils sont de retour ici", explique Pierre Roques, coordinateur du centre d’aide Auberge des Migrants à Calais. Il compte une équipe de 80 volontaires qui distribuent des vêtements, de la nourriture et du bois de chauffage aux personnes vivant dans les camps voisins.

Il dénonce la politique menée par les autorités. "La police essaie d’effrayer les migrants en leur confisquant leurs biens. Le seul résultat qu’elle obtient est qu’il devient de plus en plus difficile pour nous de leur fournir suffisamment de vêtements. En outre, plus ils tentent de les arrêter, plus les passeurs deviennent dangereux. Certaines personnes ont même essayé de traverser dans une petite piscine gonflable. Après la Méditerranée, la Manche est aussi en train de devenir un cimetière."

Il y a quelques semaines, Décathlon a annoncé qu’il retirait tous les canoës des rayons des magasins de la région après la disparition de trois migrants, alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Angleterre à bord d’une de ces embarcations. Et jeudi midi, un autre corps s’est échoué sur la plage où nous avions trouvé le folder du gilet de sauvetage. Il ne s’agirait pas d’un des membres du groupe qui s’est noyé la veille, car le corps était apparemment dans l’eau depuis un certain temps.