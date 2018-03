La Pologne achète le système antimissile américain Patriot

En pleine crise diplomatique entre la Russie et l'Otan, la Pologne vient d'acheter le système antimissile américain "Patriot" destiné à renforcer sa défense anti-aérienne. Il s'agit du plus grand achat d'armement dans l'histoire de ce pays d'Europe de l'Est.

La Pologne vient de s'offrir le système antimissile américain "Patriot" dont le coût s'élève à 3,8 milliards d'euros. L'achat de ce système de défense intervient au moment où les tensions entre l'Occident et la Russie sont particulièrement vives. L'empoisonnement d'un ex-espion russe en Grande-Bretagne, attribué à Moscou, qui dément cette accusation, suivi des expulsions de diplomates russes par l'Occident ont plus que refroidi les relations entre les pays.

Ce système, construit par la société américaine Raytheo, sert à intercepter des missiles balistiques tactiques, des missiles de croisière, ainsi que des avions et des drones. Les livraisons des premières batteries mobiles sont prévues à partir de 2022 et elles devraient être opérationnelles en 2023.

Le plus grand achat

"Nous signons aujourd'hui un contrat pour la livraison d'un système moderne qui a fait ses preuves dans de nombreux pays. Grâce à lui, nous rejoignons le groupe exclusif des États possédant une arme efficace garantissant leur sécurité", a dit le ministre de la Défense, Mariusz Blaszczak, qui a également souligné qu'il s'agissait du plus grand achat d'armement dans l'histoire de la Pologne.

La Pologne sera "un leader global du développement de la défense antiaérienne et antimissile et notre premier partenaire qui utilisera le système de commandement le plus moderne en même temps que l'armée américaine", a dit l'ambassadeur américain, Paul W Jones.

Deux phases

La première phase sur laquelle porte le contrat prévoit la livraison de deux batteries avec le système IBCS.

"En avril on passe aux négociations concernant la phase deux. Pendant cette deuxième phase, la Pologne obtiendra le plus moderne radar à 360°, mais également davantage de missiles et de batteries", a ajouté l'ambassadeur américain.

"Nous renforçons aujourd'hui l'alliance atlantique, nous renforçons notre sécurité et celle de toute l'Europe centrale." M. Morawiecki Ministre de la Défense polonais