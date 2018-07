La Pologne dans le déni reçoit une gifle du Parlement européen

"L’État, c’est nous" , disait Lénine. Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne a fini par intégrer cette pensée, en dépit de son anticommunisme viscéral. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, un ancien du syndicat Solidarnosc, en a fait la démonstration mercredi au Parlement européen, en défendant becs et ongles la décision de son gouvernement d’envoyer à la retraite près de la moitié des juges de la Cour suprême.

Menace sur l’état de droit

"Tout pays de l’UE a le droit d’élaborer son système judiciaire selon ses propres traditions" , a-t-il dit aux députés, avant de se lancer dans un credo pro-européen et nationaliste, plutôt surréaliste vu les vives tensions entre son pays et l’Union européenne.

Deux jours avant, la Commission européenne lançait une procédure en infraction contre la Pologne pour cette réforme du pouvoir judiciaire et des menaces systémiques contre l’État de droit . Cette procédure pourrait aboutir à la suspension du droit de vote de la Pologne au sein du Conseil européen , une première dans l’histoire de l’Union européenne.

"On ne peut pas dicter à un État membre les conditions de l’État de droit" , s’est défendu Mateusz Morawiecki. Le PiS justifie la mise à l’écart des juges en raison "de leur passé au service des services secrets communistes" . L’argument ne passe pas. "Nous ne souhaitons pas que 40% des juges de la Cour suprême soient remplacés , a martelé le vice-président de la Commission, le Letton Valdis Dombrowski. S i dans un pays, on attaque le système judiciaire, c’est une attaque contre nous tous."

Manfred Weber, le président du PPE (démocratie-chrétienne), la première formation politique d’Europe, a chargé Morawiecki. "La Pologne a adopté la première Constitution moderne de l’histoire de l’Europe, mais aujourd’hui des questions se posent. Pourquoi la télévision étatique polonaise est-elle une télévision de propagande plutôt qu’un média libre et indépendant? " , a dit le député allemand. "La Pologne doit revenir au cœur de l’Europe" , a renchéri Udo Bullmann, le chef de file des sociaux-démocrates (S&D).

Guy Verhofstadt, le président des libéraux (ADLE) fut plus clair. "Des juges sous contrôle politique, cela ne fait pas partie des valeurs européennes, a-t-il martelé. Ces dernières années votre gouvernement a liquidé systématiquement les pouvoirs et contre-pouvoirs". L’ancien Premier ministre belge a invité la Pologne à rentrer dans les rangs. "Arrêtez de rêver (…) même l’Allemagne est devenue aujourd’hui un petit pays. Ce n’est qu’ensemble que nous ferons face aux empires comme la Russie et la Chine."