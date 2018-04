La Russie expulse un diplomate belge

Une demi-douzaine de diplomates sont en poste auprès de l'ambassade de Belgique à Moscou sans compter le personnel affecté à des tâches consulaires, les représentants des entités fédérées, un officier de liaison de la police fédérale et un autre pour la douane.

Moscou rejette ces accusations, qui ont entraîné la plus grave crise diplomatique Est-Ouest depuis la Guerre froide et conduit à l'expulsion de quelques 300 diplomates de part et d'autre.