La Suède tourne la page de l'assassinat d'Olof Palme

La Suède tourne l'une des pages les plus sombres de son histoire moderne: plus de trente ans après l'assassinat du Premier ministre Olof Palme, la justice a désigné mercredi le principal suspect dans cette affaire, aujourd'hui décédé, mettant un terme à son enquête.

Stig Engström, un opposant aux idées de gauche d'Olof Palme et identifié comme le principal suspect de cette enquête hors norme, est mort en 2000. "Puisque la personne est décédée, je ne peux pas engager des poursuites, ni l'interroger. C'est pourquoi, j'ai décidé de clore cette enquête", a déclaré le procureur en charge de l'affaire Krister Petersson, lors d'une conférence de presse en visioconférence.

Grand orateur, Olof Palme avait pris position contre la guerre du Vietnam et l'énergie nucléaire. Il avait également soutenu les gouvernements communiste à Cuba et sandiniste au Nicaragua. Durant l'enquête, la police avait été vivement critiquée pour son manque de sérieux et les pistes hasardeuses qu'elle avait empruntées. Le soir du drame, elle n'avait pas correctement bouclé la scène du crime, détruisant ainsi de potentielles preuves, une bévue qui hante encore les enquêteurs aujourd'hui.