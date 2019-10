La "Tax Lady" Margrethe Vestager prépare sa montée en puissance

Margrethe Vestager s’est présentée à son grand oral en chemisier couleur treillis, comme pour souligner sa détermination. Personne, dans l’assemblée composée de trois commissions parlementaires, ne pouvait douter du tempérament combatif de celle que le président américain a surnommé la "Tax Lady". En cinq années à la Concurrence, elle a infligé pour près de 19 milliards d’euros d’amendes aux plus grands groupes et elle a utilisé les règles sur les aides d’État pour lutter contre l’évitement fiscal – demandant par exemple à Apple de rembourser plus de 14 milliards d’euros non perçus par le gouvernement irlandais.