La Turquie annonce la fin mercredi de deux ans d'état d'urgence

En Turquie, l'état d'urgence instauré il y a deux ans après un putsch avorté et dans le cadre duquel des vastes purges ont été menées tous azimuts dans le pays prendra fin mercredi 18 juillet. "La lutte contre le terrorisme va se poursuivre dans le cadre des lois actuelles ", mais l'état d'urgence pourrait être rétabli "en cas de situation extraordinaire", a déclaré le porte-parole du président Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin.

Mis en place pour une durée initiale de trois mois, l'état d'urgence a été sans cesse prolongé depuis, suscitant des critiques de plus en plus vives contre ce régime qui élargit considérablement les prérogatives du président et des forces de sécurité. Dans le cadre de l'état d'urgence, les autorités turques ont mené une traque impitoyable contre les partisans présumés de Fethullah Gülen.