La Turquie et la Biélorussie au cœur du sommet européen

À la veille du sommet européen, Chypre maintenait son veto sur les sanctions contre le régime biélorusse. Cette question et les provocations de la Turquie seront débattues jeudi par les dirigeants européens.

Le président du Conseil européen Charles Michel, sorti de quarantaine, a fixé un objectif audacieux aux Vingt-Sept, qui seront réunis en sommet jeudi et vendredi. La réunion "sera essentiellement axée sur la place de l'Europe dans le monde et sur notre capacité à forger notre propre destin", a-t-il écrit aux dirigeants européens dans sa lettre d'invitation. Deux dossiers brûlants, la révolte en Biélorussie et les provocations de la Turquie en Méditerranée seront au cœur des débats. L'occasion pour les Vingt-Sept de démontrer, ou pas, que l'Europe est maître de son destin.