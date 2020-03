La Turquie utilise le chantage d'une crise migratoire pour faire plier l'Europe

Le 28 février, la Turquie décidait de ne plus empêcher les migrants de franchir ses frontières avec l'Europe, alors qu'un accord conclu en 2016 l'y oblige. Quelques heures plus tard, des milliers de migrants, originaires de Syrie, du Pakistan, d'Afghanistan et d'Afrique, convergeaient aux frontières grecques et bulgares. Tournant les migrants en arme psychologique, Ankara espère faire plier l'UE.