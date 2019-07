La baisse des rendements obligataires pourra-t-elle se poursuivre encore longtemps?

PMI au plus bas depuis 2013

Mais voilà, c’est tout le contraire qui se passe aujourd’hui. Malgré des indicateurs économiques décevants, comme les PMI publiés au début de la semaine qui ont fait ressortir les plus mauvaises performances du secteur manufacturier depuis plus de 6 ans dans la zone euro, les rendements de la dette des entreprises - on parle de celles qui sont "bien" notées par les agences de notation financière (Investment Grade) -, continuent à baisser. L’écart entre ces rendements et les taux d’intérêt de référence - celui du Bund allemand essentiellement pour la dette d’entreprises libellée en euros - ne cesse de se réduire.

Cet écart est passé sous les 100 points de base (1%) cette semaine, pour la 1e fois depuis mai 2018, à 98 points de base en moyenne.