La bataille du budget européen débute

Le Parlement européen a fixé ses conditions pour le prochain budget de l’Union européenne. Les députés réclament une hausse du budget à 1,3% du PIB européen, financée par une augmentation des ressources propres. La négociation sera difficile, car de nombreux États européens refusent une hausse budgétaire.

C’était "l’heure de vérité", ce mercredi à Strasbourg. Les députés européens ont adopté deux résolutions fixant leurs conditions pour la négociation du budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027. Ce vote donne le coup d’envoi d’un grand marchandage entre le Parlement, la Commission européenne et les 27 dirigeants des États de l’UE.

L’exercice n’a rien de symbolique, le Parlement pouvant, en bout de course, imposer son veto. Il est aussi question d’un montant substantiel, le budget 2014-2020 s’élevant à 956 milliards d’euros. Le 2 mai, la Commission Juncker fera une proposition de budget ou cadre financier pluriannuel (CFP).

956 milliards € Le cadre financier pluriannuel de l’UE 2014-2020 autorise des dépenses de 956 milliards en termes d’engagements.

Le Parlement réclame une hausse du CFP de l’UE à 1,3% du PIB européen, contre 1% actuellement. Pour les députés, l’Europe doit faire face à de nouveaux défis, comme la défense, la migration et les changements climatiques. De plus, des programmes européens, comme Erasmus ou le Fonds Life, sont appelés à être plus sollicités.

Les députés souhaitent que cette hausse soit financée par des ressources propres, et non une augmentation des contributions des États européens. Les élus veulent aussi éviter que le financement des nouveaux défis ne se fasse au détriment des politiques traditionnelles, comme la politique agricole commune et les fonds de cohésion alloués aux pays les moins riches.

S’ajoute à cette équation complexe le départ du Royaume-Uni, qui privera le budget de l’Union d’au moins dix milliards d’euros.

"Il y a eu dans le cours du temps une dérive du système de financement vers les contributions nationales. Or le prescrit de l’article 311 du traité est extraordinairement clair: le budget de l’Union doit être intégralement basé sur des fonds propres", dit Gérard Deprez (ADLE), co-rapporteur de la partie relative aux ressources propres, en première ligne dans ce dossier. Le député belge estime que "les ressources propres peuvent prendre le relais" de la contribution britannique.

Le budget européen actuel est financé à 65,4% par des contributions nationales, alors qu’il devrait l’être entièrement par des ressources propres. Ce système oppose les États contributeurs nets aux bénéficiaires nets, ce qui nuit à l’esprit communautaire et crée une logique du juste retour. Les députés souhaitent arriver à une proportion de 40% pour le prochain budget.

Une négociation difficile

La négociation sera serrée. La Commission européenne se dit proche "à 90%" du Parlement. Mais les chefs d’État ou de gouvernement rechignent à revenir vers leurs citoyens en annonçant une hausse du budget européen ou de nouvelles taxes.

En même temps, les Vingt-Sept se sont engagés à redéployer le projet européen autour de nouvelles politiques, comme la défense. Pour les financer, l’Allemagne avait évoqué, lors du dernier sommet informel de l’UE, une baisse éventuelle de la PAC. La France s’y était opposée. Le président Macron avait proposé, par contre, de lier les fonds de cohésion au respect de l’État de droit par les pays auxquels ils sont destinés.

Les députés n’ont pas l’intention de lâcher l’affaire. "Nous allons expliquer au Conseil européen que l’UE ne peut pas faire plus avec moins d’argent", explique l’eurodéputée française Isabelle Thomas (ADLE).

Les socialistes et les écologistes sont sur la même longueur d’onde. "Nous ne voulons nullement que la PAC et les politiques de cohésion soient rabotées", dit Eider Gardiazabal (S&D), "toute nouvelle politique devra être financée par de l’argent frais". Où trouver ces nouvelles ressource? Pour Daniele Viotti, "il faut faire contribuer davantage les grandes entreprises du numérique" ou prélever "une taxe sur les transactions financières".