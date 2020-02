La bataille pour le budget européen ne fait que commencer...

Les dirigeants européens entreront dans le vif des négociations budgétaires lors d'un prochain sommet prévu en mars. Charles Michel devrait revenir avec une proposition ajustée. Paris et Berlin devront accorder leurs violons.

"On savait dès le début que ce serait difficile de trouver un accord". C'est par ces mots que la chancelière allemande Angela Merkel (PPE, CDU) a conclu vendredi le sommet sur le budget à long terme de l'Union européenne (2021-2027). Une rencontre marathon, où l'on attendait des avancées, voire un accord au bout de la nuit. Mais où aucun pays n'a lâché de lest. Trois grandes leçons sont à tirer de l'exercice.

La première leçon est qu' il ne suffit pas de deux ou trois jours de négociations pour forger une unanimité entre 27 États sur un budget de plus de mille milliards d'euros dans une Europe post-Brexit.

Ceci n'est pas un échec

Non, ce n'est pas un échec. Un tel sommet ne mène pas à une décision blanche ou noire.

Peut-on, pour autant, parler d'échec? " Non, ce n'est pas un échec. Un tel sommet ne mène pas à une décision blanche ou noire. Le budget à long terme définit les dépenses de sept années à venir, l'exercice est complexe et doit être bien mené", résume Benjamin Bodson , spécialiste des Affaires européennes à l'Institut royal Egmont.

Deuxième leçon, peu de positions ont bougé durant le sommet. Les quatre États "frugaux" (Autriche, Pays-Bas, Suède et Danemark) ont été intraitables. Cette attitude reflète les contraintes budgétaires de ces États et la nécessité pour leurs dirigeants de rentrer au pays en vendant la défense des intérêts nationaux. "Tout ça manque d'ambition européenne , mais cela traduit aussi la réalité. En Autriche, au pays, il n'y a pas que des pro-européens au gouvernement", tranche Benjamin Bodson.

Prochain sommet

La Commission européenne a formulé à la fin du sommet une série d'amendements à la proposition Michel. Ils ont été rejetés en bloc. Les pays de l'est et du sud, réunis dans le groupe des "amis de la cohésion" , n'ont pas voulu de cette nouvelle proposition réduisant le budget de 10 milliards à 1,069% du RNB.

La prochaine proposition doit-elle céder aux quatre "frugaux", qui réclament un budget à 1% du RNB? Si c'est le cas, l'Union européenne devra sacrifier des nouvelles politiques. L'espace, la défense et une partie de la recherche scientifique risquent d'être les perdants.

Une affaire franco-allemande

Troisième leçon, la décision finale ne peut se prendre que là où circule le pouvoir européen, entre Berlin et Paris.

En 2014, il avait fallu deux sommets au président du Conseil européen Herman Van Rompuy (PPE, CD&V) pour parvenir à un accord. Il avait organisé les bilatérales au premier sommet et emporté une décision au second. En réalité, la décision avait été prise entre le président français François Hollande et Angela Merkel dans une loge du Parc des Princes, en marge d'un match de football amical France-Allemagne.