La coalition allemande au bord de l'implosion

Andrea Nahles, 48 ans, ministre du Travail de son précédant gouvernement et, à ce titre, auteure de la loi instaurant le salaire minimum en Allemagne, vient de démissionner de ses fonctions de cheffe du parti Social démocrate, cheffe du groupe parlementaire SPD au Bundestag et même de son poste de députée.

Nahles était, avec le ministre des Finances Olaf Scholz, l’un des rares soutiens à la GroKo –l’alliance contre nature des Chrétiens et des Sociaux démocrates– au sein du parti Social démocrate. Résultat des courses, la GroKo, plus impopulaire que jamais, pourrait désormais s’effondrer comme un château de cartes.

Amertume au SPD et à la CDU

Andrea Nahles a jeté l’éponge par un communiqué dimanche matin , "faute de soutien nécessaire", à deux jours d’un vote interne sur son avenir. Elle endosse ainsi la responsabilité politique du désastre des élections européennes. Le SPD , devancé par les Verts (20,5% des voix) n’avait reçu que 15,8% des votes, le pire résultat de son histoire . Au sein de ce parti fier de son passé centenaire et anti-fasciste, la Grande Coalition est rendue responsable du cataclysme électoral. Obligé de concilier avec son allié conservateur, le SPD aurait perdu son âme et son aura sociale auprès des électeurs. La base réclame une cure d’opposition pour inverser la tendance.

Et maintenant?

L’heure est grave. Pour le SPD tout d’abord, qui aura le plus grand mal à se trouver un nouveau chef. Les candidats ne se bousculent pas pour un poste ingrat. Le SPD a connu 13 chefs depuis la chute du Mur. L’ère Nahles n’aura duré que 13 mois. La direction sera assurée à titre intérimaire par une troïka composée des ministres-présidentes du Mecklenburg et de Rhénanie-Palatinat, Manuela Schwesig et Malu Dreyer, et du chef du parti en Hesse, Thorsten Schäfer-Gümbel. Le parti n’échappera pas à une refonte en profondeur de ses structures et de son orientation.