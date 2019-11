La coalition d'Angela Merkel évite une crise majeure

A l'issue de laborieuses tractations, les conservateurs de la CDU et son allié bavarois CSU d'une part, et les sociaux-démocrates du SPD d'autre part, ont convenu d'une revalorisation du minimum vieillesse pour les personnes qui bien qu'ayant côtisé sans interruption, ne perçoivent qu'une faible pension. "Nous avons trouvé sur ce thème difficile une bonne solution et défendable pour la CDU", a affirmé la présidente de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer lors d'un point presse avec les dirigeants de la CSU et du SPD. A ses côtés, la présidente par intérim du SPD, Malu Dreyer, a vu dans ce compromis "une étape socio-politique importante".