La collecte du boxeur gilet jaune fait un tabac

Vu le succès de la cagnotte, et son caractère polémique, leetchi a choisi d'y mettre un terme ce mardi. Et de masquer le montant. Trop tard, il avait déjà été repéré. La plate-forme précise que les fonds collectés serviront "uniquement à financer les frais de justice" de l'ancien boxeur,les conditions générales d'utilisation de leetchi proscrivant "toute incitation à la haine ou à la violence". L'argent sera "directement" viré sur le compte de l'avocat de l'ancien boxeur et uniquement sur présentation des devis et notes d'honoraires.