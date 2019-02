La commission sénatoriale demande des poursuites contre Benalla pour "faux témoignage"

La commission met également en cause le témoignage de trois hauts responsable du palais présidentiel...

La commission d'enquête sénatoriale française sur l'affaire Benalla demande au Bureau du Sénat de saisir la justice pour "faux témoignage" d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, ex-employé du parti présidentiel, tous deux en détention provisoire depuis mardi .

Dans une lettre adressée au président du Sénat, Gérard Larcher, la commission met également en cause le témoignage de trois hauts responsables au palais présidentiel, Patrick Strzoda, Alexis Kohler et le général Lionel Lavergne, soupçonnant des "omissions, incohérences" et "contradictions".