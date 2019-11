La commission von der Leyen est en ordre de marche

Le Hongrois Olivier Varhelyi était le dernier membre de l’équipe d’Ursula von der Leyen à ne pas avoir obtenu le soutien des députés européens, c’est chose faite ce lundi. Les élus ont donné leur feu vert à la nomination comme futur commissaire à l’élargissement de l’ambassadeur de Viktor Orban auprès de l’UE, après lui avoir demandé des gages de son indépendance vis-à-vis de Budapest. Les eurodéputés ouvrent ainsi la voie à un vote en séance plénière sur l’ensemble de la commission Von der Leyen. Il se tiendra le 27 novembre et devrait, sauf surprise, permettre à la nouvelle commission d’entrer en fonction le 1er décembre, avec un mois de retard .

Le diplomate hongrois était avec Adina-Ioana Valean et Thierry Breton l’un des trois candidats de seconde ligne auditionnés jeudi 14 novembre par les eurodéputés, après que les candidats initiaux de la Hongrie, de la Roumanie et de la France aient été rejetés. Mais trois heures d'audition n'avaient pas suffi à convaincre une majorité suffisante des députés sur le cas d'Olivier Varhelyi. Les élus du centre et de la gauche ont demandé au Hongrois de répondre à de nouvelles questions par écrit. Ce blocage avait laissé planer la question d'un nouveau report de l'intronisation de l'équipe von der Leyen.