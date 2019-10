La communauté juive allemande s'inquiète suite à l'attentat de Halle

Un homme armé a tué mercredi deux personnes dans une synagogue et dans un restaurant de kebabs à Halle, dans l'est de l'Allemagne. Il a fait irruption lourdement armé devant les portes d'une synagogue, vêtu d'une veste militaire et coiffé d'un casque surmonté d'une caméra filmant l'assaut. Les portes fermées à double tour ont résisté à ses tirs de fusil à pompe. L'assaillant a alors tué une passante puis un client d'un restaurant turc à proximité avant d'affronter la police, qui l'a arrêté lors d'une course poursuite. Les autorités du pays soupçonnent l'auteur d'être lié à l'extrême droite .

L'auteur de l'attentat avait aussi publié sur internet un "manifeste" antisémite, selon l'observatoire du terrorisme SITE et le quotidien Die Welt. Pour la directrice de SITE, ce document "semble avoir été créé il y a une semaine, le 1er octobre" et montre "des photos des armes et des munitions utilisées", dont des "armes de fabrication artisanale". Il fait part de l'objectif de "tuer autant d'anti-Blancs que possible, de préférence des Juifs". Die Welt rapporte que le texte mentionne spécifiquement le projet d'attaquer la synagogue de Halle lors de la fête juive de Yom Kippour, et de survivre.