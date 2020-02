La course à la succession de Merkel est ouverte

Jamais l’Allemagne n’avait connu une succession aussi complexe. Quatre candidats briguent la tête de la CDU et cinq pourraient viser la chancellerie. Angela Merkel, qui doit assurer la présidence tournante de l’UE à l’été, cherche à consolider sa position.

La course à la succession d’Angela Merkel est devenue un peu plus complexe encore mardi, avec l’apparition d’un quatrième candidat pour prendre la direction du parti chrétien-démocrate CDU. Norbert Röttgen, ancien ministre de l’Environnement renvoyé par la Chancelière après sa défaite aux élections régionales de Rhénanie en 2012, affrontera Armin Laschet, centriste comme lui, ainsi que l’ultra-conservateur libéral Friedrich Merz, vieil ennemi politique de Merkel qui vient de quitter la présidence de BlackRock Deutschland pour retourner à la politique, et le ministre de la Santé Jens Spahn, qui fait figure d’outsider en raison de son jeune âge.

Vue en plein écran Jens Spahn.

Selon le baromètre politique de l’ARD réalisé avant l’entrée en lice de Röttgen, sept sympathisants de la CDU sur dix souhaitent voir Merz briguer la chancellerie et 40% des Allemands lui feraient confiance, contre 30% pour Laschet et 24% pour Spahn.

Vue en plein écran Armin Laschet

Un cinquième homme, le ministre-président de la Bavière Markus Söder, pourrait lui aussi prétendre à la chancellerie.

Querelles de personnes et différences d’intérêts quant au calendrier de la succession dominent la procédure, qui implique également deux femmes. Angela Merkel veut éviter l’arrivée sur l’échiquier politique d’une personnalité forte alors qu’elle exercera la présidence tournante de l’Union européenne à partir de l’été. Annegret Kramp-Karrenbauer, présidente sortante de la CDU ayant perdu tout contrôle sur le parti, rencontrera cette semaine chacun des candidats pour définir les modalités de la succession.

Les candidats se profilent

Vue en plein écran Friedrich Merz

Kramp-Karrenbauer comme Merkel souhaitent attendre le prochain congrès régulier de la CDU pour trancher la question de la succession. Mais le processus menace déjà de déraper. "On ne peut en aucun cas attendre la fin de l’année pour désigner le prochain président de la CDU", estime Norbert Röttgen.

"Ce que veut Annegret Kramp-Karrenbauer ne peut pas fonctionner, estime Jens Althoff, directeur du bureau parisien de la Fondation Heinrich Böll. Cette idée qu'elle va rester en fonction sans être candidate à sa succession jusqu’en décembre ! C’est beaucoup trop long ! C’est une idée de Merkel à cause de la présidence de l’UE. Merkel veut achever sa carrière politique sur une présidence réussie. Elle aura besoin d’une certaine stabilité pour cela. Mais beaucoup de dirigeants conservateurs estiment qu’on ne peut avoir un combat politique aussi long, qu'il ne fera que déchirer encore un peu plus le parti et qu’il faut prendre très vite une décision."

Vue en plein écran Norbert Röttgen

De fait, les candidats ont commencé à se profiler, souvent aux dépens d’Angela Merkel comme lorsqu'Armin Laschet lui reproche son "manque de réactivité" face aux propositions d’Emmanuel Macron pour relancer le projet européen. Jens Spahn ne fait pas mystère de son opposition à Merkel sur la question des réfugiés. Röttgen réclame une politique plus verte ainsi qu’un clair rejet de l’AfD.