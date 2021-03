Le Covid-19 éclipse le climat et d'autres dossiers importants au sommet européen

Les dirigeants européens étaient réunis jeudi en sommet pour se coordonner face à la pandémie de coronavirus, alors que le risque d'une troisième vague pousse de plus en plus de pays à durcir les restrictions sanitaires. La réunion, prévue en présentiel, s'est tenue par vidéoconférence en raison de l'aggravation de la situation sanitaire en Belgique .

Les discussions ont été monopolisées par la campagne vaccinale européenne, peu avancée par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni , et la proposition de la Commission européenne de durcir les restrictions aux exportations de vaccins . Des tensions entre États sur la répartition des vaccins ont également créé une certaine confusion.

La crise sanitaire et le format du sommet n'ont pas permis de discussions approfondies sur certains sujets importants, comme la lutte contre le réchauffement climatique et la politique industrielle. Un débat sur la stratégie avec la Russie, annoncé de longue date, a été reporté.

Reprise des liens avec les États-Unis

"C'est important que l'UE et les Etats-Unis se concertent plus qu'avant", a indiqué le Premier ministre belge Alexander De Croo. Lors de cet échange avec le président Biden, "la Chine est apparue comme un des exemple où l'Europe et les Etats-Unis peuvent agir de façon plus coordonnée", a-t-il ajouté.